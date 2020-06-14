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تنبيه لحالة ماطرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات

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تنبيه لحالة ماطرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات تنبيه لحالة ماطرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية

تنبيه لحالة ماطرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: "الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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