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أكثر من 80 ألف إمام يوجهون المصلين لتفادي خطر "كورونا"

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أكثر من 80 ألف إمام يوجهون المصلين لتفادي خطر "كورونا" أكثر من 80 ألف إمام يوجهون المصلين لتفادي خطر "كورونا"
في مختلف مناطق المملكة باستثاء مدينتي مكة المكرمة وجدة

أكثر من 80 ألف إمام يوجهون المصلين لتفادي خطر

يؤدي أكثر من ٨٠ ألف إمام مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة -ما عدا مدينتي مكة المكرمة وجدة- جهوداً كبيرة في توجيه الخطاب الديني وتسخيره لحث المصلين على اختلاف شرائحهم للأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي من خلال إلقاء الكلمات التوعوية عقب الصلوات المفروضة، مؤكدين بكلماتهم أن العمل وفق التعليمات الصادرة من الجعات المختصة مطلب شرعي يثاب فاعله ويأثم تاركه.

وساهمت الجهود الدعوية -التي يواصل الأئمة القيام بها- في تفاعل المصلين في مساجد المملكة في هذا الجانب والتزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية، والوعي الكبير والحرص الشديد على تطبيق التعليمات التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتم تعميمها على منسوبي المساجد لتطبيقها، بالإضافة إلى حث المصلين على العمل بها ضمن جهود الوزارة التوعوية والإرشادية منذ عودة الصلاة بالمساجد بعد الإيقاف.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد حث الأئمة بتخصيص بضع دقائق يومياً عقب الصلوات لتوجيه المصلين ونصحهم بالعمل وفق الإجراءات الاحترازية والقيام بدورهم في المحافظة على المجتمع والمساهمة الفاعلة في حمايتهم من فيروس كورونا، في إطار حرصه على تسخير وتوظيف الخطاب الديني ليكون صمام أمان لحفظ أمن المجتمع والتصدي للوباء.

من ناحية أخرى، بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 49.500 مليون رسالة نصية (sms) عبر شركات الاتصالات بالمملكة منذ عودة الصلاة في المساجد تضمنت عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مع بدء إعادة فتح المساجد والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا، وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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