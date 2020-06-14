تنبيه لحالة ماطرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات

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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: "الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار