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من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

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السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل
أصدرها مجلس السفر العالمي

السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

كشف المجلس العالمي للسفر عبر موقعه الإلكتروني عن الوجهات الأكثر أمانًا للسفر في الصيف 2020؛ وفق بروتوكولات سلامة العاملين في القطاع السياحي والزائرين؛ مؤكدًا أن وجهة آمنة للسفر والسياحة.

ويقدم البروتوكول الصحي في المملكة لمكافحة الوباء، سلسلة من التدابير والامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية؛ وذلك بهدف منع أي احتمال لانتشار الفيروسات التاجية.

ويشمل البروتوكول الصحي إعادة إنعاش القطاع السياحي لكامل سلسلة النشاطات السياحية، كما أدخلت المملكة بروتوكولات أمنية خاصة بالأفراد والمجموعات، بالإضافة إلى بعض الوجهات الأوروبية مثل مدريد وإشبيلية وبرشلونة أيضًا كوجهات آمنة للسياح.

وقال المجلس: إن بروتوكولات السلامة التي وافقت عليها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ستساعد المسافرين على اختيار مكان للإقامة فيه، والذي سيلبي المعايير الدولية للنظافة والصحة.المجلس العالمي للسفر السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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