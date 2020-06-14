أخبار عاجلة

تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
جمهوري عنصري يدافع عن إسرائيل.. هذا هو النائب الأمريكي الذي يقف وراء التهديدات ضد الأردن -
بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل -
"الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة -
نقابة القراء تنعى الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون -
محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إسبانيا تفتح حدودها لدول شنغن الأوروبية في 21 يونيو

Print
إسبانيا تفتح حدودها لدول شنغن الأوروبية في 21 يونيو إسبانيا تفتح حدودها لدول شنغن الأوروبية في 21 يونيو
باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها بالأول من يوليو

إسبانيا تفتح حدودها لدول شنغن الأوروبية في 21 يونيو

قالت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، إن إسبانيا ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال.


ووفق اليوم ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن مدريد ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي يوم 21 يونيو الجاري، باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في الأول من يوليو.

وكانت الإسبانية قد قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو من دون حجر صحي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين كجزء من برنامج تجريبي.إسبانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

تغطية خاصة - "علي محمد": أنا مبسوط من الحكومة المصرية وأشكر الرئيس السيسي لمجهوداته لعودتنا

تغطية خاصة - "علي محمد": أنا مبسوط من الحكومة المصرية وأشكر الرئيس السيسي لمجهوداته لعودتنا

شبكة عيون الإخبارية