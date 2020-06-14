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شاهد.. شرطة الطائف تكثّف جهودها ميدانيًّا للتأكد من تنفيذ الاحترازات

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تطبيق اللائحة بالأسواق والطرقات.. تباعد وكمامات وعدم تكدس بالسيارات

شاهد.. شرطة الطائف تكثّف جهودها ميدانيًّا للتأكد من تنفيذ الاحترازات

كثفت شرطة محافظة الطائف، تواجدها الأمني ميدانيًّا في الأسواق الشعبية بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وكذلك التأكد من لبس الكمامات وتنفيذ مسافة التباعد الجسدي.

وفي التفاصيل، تُواصل الشرطة بالطائف متابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات في الطرقات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات.

وتأتي الجهود المبذولة كإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به القطاعات العسكرية والصحية بهذا الشأن.

شاهد.. شرطة الطائف تكثّف جهودها ميدانيًّا للتأكد من تنفيذ الاحترازات

محافظة الطائف شرطة الطائف الأسواق الشعبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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