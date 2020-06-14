أخبار عاجلة

تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
جمهوري عنصري يدافع عن إسرائيل.. هذا هو النائب الأمريكي الذي يقف وراء التهديدات ضد الأردن -
بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل -
"الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة -
نقابة القراء تنعى الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون -
محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقييم" تنشر مشروع تطوير اللوائح المنظمة للمهنة لمرئيات العموم

Print
"تقييم" تنشر مشروع تطوير اللوائح المنظمة للمهنة لمرئيات العموم "تقييم" تنشر مشروع تطوير اللوائح المنظمة للمهنة لمرئيات العموم
لإشراك المهتمين والمعنيين بهدف الاستفادة من آراء المتخصصين

نشرت الهيئة للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، مشروع تطوير اللوائح المنظمة لممارسة مهنة التقييم في المملكة، التي تشمل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، ومشروع لائحة العضوية، ومشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، وذلك لأخذ مرئيات العموم حيالها.

ويأتي المشروع انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير المهنة وإشراك المهتمين والمعنيين وأعضاء الهيئة في التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم مهنة التقييم، وسعياً للاستفادة من آراء المتخصصين.

وتضمَّن المشروع تعديل اللائحة التنفيذية ودمج اللوائح التنفيذية المتعددة في لائحة واحدة لتشمل جميع فروع مهنة التقييم، كما تضمّنت إعادة صياغة ضوابط مزاولة مهنة التقييم لتتواكب مع مستجدات الوضع الحالي، وتم استحداث فصل في ذات اللائحة لتنظيم الرقابة وضبط جودة الأداء المهني، وكذلك تم إفراد فصل كامل لتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وفيما يتعلق بمشروع لائحة العضوية فقد تم فصلها عن اللوائح التنفيذية الحالية وتخصيص هذه اللائحة لتنظيم جميع ما يتعلق باشتراطات العضوية وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، كما تمت صياغة مشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة لتتواكب مع المستجدات الحالية ووضع الضوابط اللازمة المنظمة للحصول على شهادة الزمالة.

وتتطلع الهيئة لاستقبال مرئيات المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم ومقترحاتهم في موعد أقصاه يوم الخميس 4 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 6 / 2020 م، من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني: (cd@taqeem.gov.sa)، مؤكدة أنه ستتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة بكل حرص ودقة؛ للاستفادة منها في تطوير واعتماد النسخ النهائية للمشاريع.الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تقييم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7355.66 نقطة

السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

برئاسة السعودية.. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات

برئاسة السعودية.. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات

فريق قنصلي لخدمة الأردنيين بالمنطقة الشرقية السعودية

فريق قنصلي لخدمة الأردنيين بالمنطقة الشرقية السعودية

شبكة عيون الإخبارية