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الكويت: 7 وفيات و454 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت: 7 وفيات و454 إصابة جديدة بكورونا الكويت: 7 وفيات و454 إصابة جديدة بكورونا
ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 35920

الكويت: 7 وفيات و454 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 296 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 454 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35920 حالة.

وأضاف أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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