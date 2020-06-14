أسواق عبدالله العثيم تفتتح الفرع 244 على مستوى المملكة

★ ★ ★ ★ ★

دشنت ثاني فروعها بمنطقة المدينة المنورة

دشن عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي مهزور بالمدينة المنورة والذي يحمل الرقم 244 على مستوى المملكة، وهو الفرع الثاني للشركة في المدينة بعد فرع حي شوران، وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح أن هذا الافتتاح يأتي نظرًا للأهمية الكبيرة التي تحتلها منطقة المدينة المنورة، وامتدادًا لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية؛ مضيفًا أن وصول شبكة الفروع إلى 244 فرعًا؛ يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا؛ وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملًا برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأضاف أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيرًا وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق، ومشيرًا إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق الملك عبدالله بحي مهزور بالمدينة المنورة، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 2842 مترًا مربعًا، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمن برنامج الافتتاح عروضًا قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب؛ حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com)، أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب الأجهزة الذكية؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.أسواق عبدالله العثيم