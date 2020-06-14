أخبار عاجلة

تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
جمهوري عنصري يدافع عن إسرائيل.. هذا هو النائب الأمريكي الذي يقف وراء التهديدات ضد الأردن -
بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل -
"الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة -
نقابة القراء تنعى الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون -
محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لليوم الثالث.. مواجهات عنيفة ليلًا بين المحتجين والجيش شمالي لبنان

Print
لليوم الثالث.. مواجهات عنيفة ليلًا بين المحتجين والجيش شمالي لبنان لليوم الثالث.. مواجهات عنيفة ليلًا بين المحتجين والجيش شمالي لبنان
تخللها إلقاء المولوتوف والحجارة من قِبَل المحتجين على العناصر العسكرية

لليوم الثالث.. مواجهات عنيفة ليلًا بين المحتجين والجيش شمالي لبنان

شَهِدت مدينة طرابلس بشمالي لبنان، مواجهات عنيفة ليل السبت/ الأحد بين المحتجين والقوى الأمنية، في اليوم الثالث من الاحتجاجات المتواصلة على تدهور سعر الليرة اللبنانية وغلاء المعيشة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المدينة تشهد هذا الصباح هدوءًا تامًّا، بعد مواجهات عنيفة مساء أمس، بين الجيش وعدد كبير من الشبان، وتخللَّ المواجهات إلقاءُ قنابل المولوتوف والحجارة من قِبَل المحتجين على العناصر العسكرية التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لإبعاد المتظاهرين.

ووفق " اليوم" وقعت الاشتباكات في ساحة النور وشارع سوريا في التبانة، على خلفية توقيف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمتوجهة إلى سوريا؛ حيث عَمِد المحتجون إلى تحطيم عدد من المحلات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وأضرموا النيران في بعضها وفي حاويات النفايات، كما أضرموا النار في مصرف "لبنان والمهجر"، وقطعوا عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة، وألقى أحد الشبان قنبلة مولوتوف على آلية عسكرية فاشتعلت فيها النيران.

وعند ساعات الصباح الأولى، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على الوضع الميداني وإلزام المحتجين بالتراجع إلى الشوارع الداخلية؛ في حين عملت عناصر الجيش على فتح الطرق التي قطعها المحتجون.

من جهة أخرى، أفاد جهاز "الطوارئ والإغاثة" في طرابلس بإصابة 89 شخصًا، بينهم 20 عسكريًّا بحالات اختناق وجروح ورضوض عدة؛ إثر المواجهات ليل أمس في المدينة.

واتهم رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، أمس، معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، وقال في كلمة بالتلفزيون إن المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود للتحقيق في قضايا الفساد، وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة.لبنان احتجاجات لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

تغطية خاصة - "علي محمد": أنا مبسوط من الحكومة المصرية وأشكر الرئيس السيسي لمجهوداته لعودتنا

تغطية خاصة - "علي محمد": أنا مبسوط من الحكومة المصرية وأشكر الرئيس السيسي لمجهوداته لعودتنا

شبكة عيون الإخبارية