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وزير الخارجية الكويتي يصل بغداد.. والصحاف: زيارة هدفها دعم العلاقات

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وزير الخارجية الكويتي يصل بغداد.. والصحاف: زيارة هدفها دعم العلاقات وزير الخارجية الكويتي يصل بغداد.. والصحاف: زيارة هدفها دعم العلاقات
لبحث التحديات المشتركة وسبل مواجهتها وتنسيق المواقف بين البلدين

وزير الخارجية الكويتي يصل بغداد.. والصحاف: زيارة هدفها دعم العلاقات

وصل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، في زيارة رسمية لبحث دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية أحمد الصحاف، إن الصباح سيلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس العراقي برهم صالح، إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وأضاف الصحاف، في تصريحات صحفية نقلتها سكاي نيوز عربية، أن "الزيارة تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها، وبحث التحديات المشتركة وسبل مواجهتها، وإدامة التنسيق في المواقف التي تتطلب دعماً مشتركاً وتنسيقاً مستداماً على جميع الصعد".أحمد بن ناصر المحمد الصباح بغداد العراق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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