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كلمة السر "شمبانزي".. لقاح "كورونا- أوكسفورد" يتهيأ: جيش يدافع و100% مناعة

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كلمة السر "شمبانزي".. لقاح "كورونا- أوكسفورد" يتهيأ: جيش يدافع و100% مناعة كلمة السر "شمبانزي".. لقاح "كورونا- أوكسفورد" يتهيأ: جيش يدافع و100% مناعة
تفاصيل يكشفها مختص مشارك بفريق إنتاجه.. يقول: آمن وشرطه قبل دخول الخلية

كلمة السر

قال أستاذ علم المناعة واللقاحات الدكتور المصري أحمد محمود سالمان، الذي يعمل في فريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح فيروس "كورونا": إنهم بدأوا في العمل على صناعة اللقاح منذ الوصول للتركيب الجيني للفيروس.

وأوضح "سالمان"، خلال حديثه مع برنامج "الحكاية" على شاشة "إم بي سي ": إن حقن الإنسان بالمصل المضاد لـ"كورونا" يجعل الجهاز المناعي يكوّن ذاكرة ويجهّز جيشًا كاملًا لمواجهة الفيروس في حال حدوث العدوى؛ مضيفًا أن المصل آمن جدًّا.

وتابع: "90% من خلايا الجسم خاصة خلايا الجهاز التنفسي والأمعاء، لديها قاعدة لاستقبال الفيروس.. يتكون من 11 جينًا"؛ لافتًا إلى أنه فور دخول الفيروس الخلايا يصعب التعامل معه، وأن الأجسام المضادة يمكنها التعامل مع الفيروس ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل وصوله للخلية، وأوضح أن التطعيم الجاري تنفيذه، هو من نوع من الفيروسات يطلق عليه "شمبانزي"، وتم إزالة كل الأنزيمات التي تجعله قادرًا على التكاثر.

ووفق ما نقلته الأحد صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، أشار "سالمان" إلى الدراسات السريرية والإكلينيكية بدأت على القرود والفئران آخر فبراير، وكانت النتائج مبشرة، ثم تمت تجربته على أول متطوع بالدراسة السريرية ابتداء من 23 أبريل 2020 بعدما ثبت أمنه وفاعليته في الحيوانات.

وأضاف: "اللقاح أثبت أنه يعطي مناعة 100% ضد كورونا، ويمنع الالتهاب الرئوي بالنسبة للقرود؛ حيث تم تطعيم 6 قرود مقابل 3 قرود لم يتم تطعيمها باللقاح، وتمت عدوى الــ9 قرود، والــ6 قرود التي تم تطعيمها لم تصب بأي التهاب رئوي، والقرود التي لم يتم تطعيمها أصيبت بالتهاب رئوي".لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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