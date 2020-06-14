"الصحة" البحرينية: وفاتان بكورونا و514 إصابة بالفيروس وتعافي 628

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منها 281 حالة لعمالة ووصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية 12818

أعلنت وزارة الصحة البحرينية وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 85 عاماً، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 54 عاماً.

وأعلنت الوزارة أن الفحوصات التي بلغ عددها 7571 في يوم 13 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 514 حالة قائمة جديدة منها 281 حالة لعمالة وافدة، و230 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 628 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12818.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 138 حالة، منها 18 حالة تحت العناية، في حين أن 5352 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5370 حالة قائمة.البحرين فيروس كورونا الجديد