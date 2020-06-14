يحمي الخصوصية وهدفه احتواء الفيروس.. إطلاق تطبيق "تباعد" لإشعار المخالطين للمصابين بكورونا

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أطلقته "سدايا" و"الصحة" اعتمدت المعايير الصحية التي طُوّر بناءً عليها بموجب النظام الصحي ولوائحه

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تطبيق "تباعد" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت وزارة الصحة المعايير الصحية التي طُوّر تطبيق "تباعد" بناءً عليها بموجب النظام الصحي ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وستخضع خصائص هذا التطبيق ووظائفه لأي تعليمات إضافية تصدر إنفاذًا للأنظمة والأحكام في المملكة.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

ويرسل التطبيق بيانات معرّفات مموهة إلى الجوّالات الذكية المستخدمة للتطبيق، التي سُجلت خلال فترة الاختلاط بمصاب فيروس كورونا المستجد، مصحوبةً ببيانات أجهزة الأشخاص المصابين، وذلك حسب سياسات شركتَي (قوقل وأبل) العالميتين، مع الحفاظ على كامل خصوصية المستخدمين.

كما يمكِّن التطبيق المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة؛ لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة (في المملكة العربية السعودية).

يُشار إلى أنه عند تحميل التطبيق على الجوّال الذكي، يُمكنه عبر تقنية البلوتوث اكتشاف الجوّالات الذكية الأخرى القريبة التي تعمل أيضاً على التطبيق نفسه ويستطيع التطبيق التعرُّف عن مدى قربه من الجوّالات الذكية الأخرى التي تستخدم التطبيق نفسه؛ ما يسمح للتطبيق بتكوين فكرة عن الجوّالات الذكية الأكثر قرباً وبالتالي إشعار مستخدميها الأكثر عرضة للخطر.

وإذا أبلغ مستخدم التطبيق عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وتم التأكد من ذلك بالربط بين التطبيق ووزارة الصحة، فإن مستخدمي جميع الجوّالات الذكية الذين كانوا قريبين منه خلال الـ 14 يوماً السابقة، سيتلقون إشعاراً من التطبيق لأخذ الاحترازات اللازمة.

وسيعرف مستخدمو التطبيق من خلال الإشعارات التي تصل إليهم أنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإبلاغ عن أي حالة مخالطة- من خلال التطبيق- أيضاً يساعد التطبيق على تحذير الأشخاص الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم.

وأفادت الهيئة بأنه عند تحميل التطبيق على الجوّال الذكي، يُمكنه عبر تقنية البلوتوث اكتشاف الجوّالات الذكية الأخرى القريبة التي تعمل أيضاً على التطبيق نفسه ويستطيع التطبيق التعرف عن مدى قربه من الجوّالات الذكية الأخرى التي تستخدم نفس التطبيق، مما يسمح للتطبيق بتكوين فكرة عن الجوّالات الذكية الأكثر قربًا وبالتالي إشعار مستخدميها الأكثر عرضة للخطر إذا أبلغ مستخدم التطبيق عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وتم التأكد من ذلك بالربط بين التطبيق ووزارة الصحة، فإن مستخدمي جميع الجوّالات الذكية الذين كانوا قريبين منه خلال الـ 14 يوماً السابقة، سيتلقون إشعاراً من التطبيق لأخذ الاحترازات اللازمة.

ويتيح التطبيق إمكانية معرفة مستخدميه من خلال الإشعارات التي تصل إليهم أنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإبلاغ عن أي حالة مخالطة من خلال التطبيق، مضيفة إمكانية التطبيق على تحذير الأشخاص الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم.

ووفق الهيئة فقد تضمنت الأسئلة الشائعة عن التطبيق.. لماذا أحتاج إلى التطبيق؟

وقالت الهيئة تطبيق تباعد سيُساعدنا على احتواء فيروس كورونا كوفيد ١٩ والعودة إلى حياتنا الطبيعية في أقرب وقت ممكن، من خلال إشعارك في حال خالطت شخصاً تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ ١٤ يوماً الماضية.

ماذا أفعل في حال وصول إشعار بأني كنت على مقربة من شخص مصاب بفيروس كورونا كوفيد ١٩؟

إذا كنت خالطت شخصاً مصاباً بالفيروس، فإن تطبيق تباعد سيقوم بإعلامك عن طريق وصول إشعار على هاتفك الذكي وتوجيهك لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوّال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.

على مَن يجب استخدام تطبيق تباعد؟

تطبيق تباعد متاح للاستخدام من الجميع للتعاون على احتواء فيروس كورونا كوفيد ١٩.

هل يتطلب التطبيق وجود اتصال بالانترنت؟

التطبيق لا يحتاج إلى الإنترنت في الغالب لأنه يعمل على البلوتوث ويحفظ البيانات على الجهاز، لكنه يحتاج الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، الإشعارات، وعند إرسال البيانات والاستبيانات الصحية.

هل أحتاج إلى إبقاء تقنيه البلوتوث والإشعارات قيد التشغيل؟

نعم، تطبيق تباعد يحتاج إلى تفعيل البلوتوث لمشاركة معرّفاتك العشوائية خلال الـ ١٤ يوماً الماضية، لمساعدتنا على تحديد مَن يجب إعلامه بأنه ربّما قد خالط مصاباً بالفيروس. وكذلك يحتاج إلى تفعيل الإشعارات لإعلامك على الفور في حال تم تأكيد إصابة شخص قمت بالتواصل معه خلال الـ ١٤ يوماً الماضية.

في حال تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا كوفيد ١٩، هل يجبرني التطبيق على إرسال بياناتي؟

في حال تم عمل فحص الإصابة بفيروس كورونا كوفيد ١٩، وكانت النتيجة إيجابية، فإن التطبيق يعطيك الحريّة بمشاركة هذا التشخيص من عدمه، حيث إن مشاركتك التشخيص ستُساعد الأشخاص الذين خالطتهم على تلقي إشعارات تنبيهية والتعاون سوياً على احتواء انتشار الفيروس.

هل خصوصيتي محمية؟

تطبيق تباعد لا يحتاج إلى معرفة هويتك أو الأشخاص الذين قمت بالتواصل معهم ولا يقوم بتتبع نطاقك الجغرافي لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ما الهدف من التطبيق؟

التطبيق يهدف إلى المساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ من خلال إشعار الأشخاص الذين خالطوا أشخاصاً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد ١٩.

هل يتطلب التطبيق وجود حساب في أبشر؟

التطبيق متاح للجميع، ولا يتطلب وجود حساب في أبشر.

هل استخدام التطبيق للإنترنت مجاني؟

نعم، استخدام التطبيق للإنترنت مجاني.الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تطبيق تباعد فيروس كورونا الجديد