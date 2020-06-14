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"المطرية" باقية.. "المسند": على هذه الأجزاء وقد تتشكل سحبها هنا

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"المطرية" باقية.. "المسند": على هذه الأجزاء وقد تتشكل سحبها هنا "المطرية" باقية.. "المسند": على هذه الأجزاء وقد تتشكل سحبها هنا
فيما توقعت "الأرصاد" هطولات تُصحَب بحبات من البرد ورياح نشطة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ لا تزال التوقعات المطرية باقية على أجزاء من مرتفعات #عسير اليوم الأحد.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل السحب الممطرة على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي #الجوف، #الحدود_الشمالية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تُصحَب بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة، تمتد إلى منطقة نجران وأجزاء من الساحل الغربي.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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