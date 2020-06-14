أخبار عاجلة

الكاتب الصحفي عادل حمودة يحلل أحداث أمريكا | #من_مصر -
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قوانين مجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية | #من_مصر -
إجراءات وزارة الصحة استعداد لامتحانات الثانوية العامة | #من_مصر -
مصر لا تنسى أبنائها.. الدولة تنجح بامتياز في ملف إعادة المصريين بالخارج | #من_مصر -
من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر -
الجيش الليبي يعتذر لمصر وشعبها عن احتجاز ميليشات عسكرية لعمال مصريين | #من_مصر -
رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر -
تقرير وزارة الهجرة المصرية | #من_مصر -
الرئيس السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب بعد إصابته في حادثة موتوسيكل | #من_مصر -
هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مأساة جديدة من مآسي "كورونا".. تحدَّوْا قنابل الغاز واختطفوا الجثمان وأرجعوه للثلاجة

Print
مأساة جديدة من مآسي "كورونا".. تحدَّوْا قنابل الغاز واختطفوا الجثمان وأرجعوه للثلاجة مأساة جديدة من مآسي "كورونا".. تحدَّوْا قنابل الغاز واختطفوا الجثمان وأرجعوه للثلاجة
واقعة مثيرة دارت أحداثها في دولة إفريقية بعد وفاة مُغَنٍّ مشهور.. مئات الغاضبين منعوا دفنه

مأساة جديدة من مآسي

شهدت إحدى المقابر الكينية مأساة جديدة مرتبطة بوفيات حول العالم، حين تحدى مئات الغاضبين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب، الجمعة، وخطفوا جثمان مُغَنٍّ ذي شعبية كبيرة لمنع دفنه بسرعة، طبقًا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" احتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو، واسمه الفني أبيني جاشيغا، في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب كينيا.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة؛ لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بمرض كوفيد-19 تتطلب دفنًا لمتوفين خلال 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرته، وهي القواعد التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة، وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

وتوفي أوبونيو، 33 عامًا، يوم 11 يونيو.

وقال شقيقه لصحيفة "ديلي نيشن" اليومية الكينية: إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس، وكان يتقيأ دمًا، وفق ما نقلته "رويترز".

ولم تذكر أو الأسرة إن كان فحصٌ أثبت إصابته بفيروس كورونا. وطلبت الأسرة من السلطات أسبوعًا "مهلة" لتنظيم جنازة لائقة به.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر

من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر

رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر

رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر

هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر

هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية