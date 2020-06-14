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بعد غياب 98 يوماً.. "ميسي" كما هو ورقم قياسي جديد

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بعد غياب 98 يوماً.. "ميسي" كما هو ورقم قياسي جديد بعد غياب 98 يوماً.. "ميسي" كما هو ورقم قياسي جديد
ساهم في رباعية "مايوركا" بالجولة 28 للدوري الإسباني

بعد غياب 98 يوماً..

بعد توقف قارب 100 يوم بسبب جائحة كورونا، فاز برشلونة على ريال مايوركا برباعية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الإسباني، والأولى بعد استئناف المسابقة، وواصل ليونيل ميسي قائد البرسا حصد الأرقام القياسية.

شهدت المباراة تألقاً لافتاً للنجم الأرجنتيني، ليزيّن عودته لملاعب كرة القدم بعد غياب 98 يوما بتسجيل هدف وصناعة هدفين لزملائه.

وبهذا سجّل ميسي هدفه الـ 20 في الدوري الإسباني، السبت، في شباك مايوركا ليواصل احتلال صدارة الهدافين بفارق 6 أهداف عن كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد.

ونقلت " اليوم" عن "أوبتا" للإحصائيات، أن الساحر الأرجنتيني بات أول لاعب يسجل 20 هدفاً على الأقل في 12 موسماً متتالياً في الليغا الإسبانية، بدأ هذه السلسلة المميزة في موسم 2008 - 2009.

وشارك ميسي في 15 هدفاً من إجمالي 18 هدفاً الأخيرة في الليغا، فتمكن من تسجيل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.الدوري الإسباني ليونيل ميسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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