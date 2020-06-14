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"كورونا في أمريكا".. 734 وفاة جديدة والرقم المزعج "لا ينخفض"

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"كورونا في أمريكا".. 734 وفاة جديدة والرقم المزعج "لا ينخفض" "كورونا في أمريكا".. 734 وفاة جديدة والرقم المزعج "لا ينخفض"
توقعات بوصول أعداد الوفيات إلى 130 ألفاً بحلول موعد عيد الاستقلال

سجّلت الولايات المتحدة، السبت، 734 وفاة جديدة من جرّاء خلال الـ 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 115,347 حسب حصيلة أعدّتها جامعة "جونز هوبكنز".

والولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات، وكذلك الإصابات بعدما وصل الإجمالي إلى 2,071,782، وفق بيانات الجامعة.

وما زالت الولايات المتحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

حتى قبل شهر وفق "سكاي نيوز عربية"، كانت 3 ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد، هي: نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس تضم وحدها نصف عدد الوفيات المسجّلة في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكن بعد ذلك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.

وتجري الولايات المتحدة يومياً نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.

ووفقاً لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى 11 نموذجاً وبائياً، يتوقّع أن يبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة 130 ألفاً بحلول 4 يوليو، وهو عيد استقلال الولايات المتحدة.

وقال مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، في مؤتمر صحفي الجمعة، "من المهم أن نتذكر أن هذا الوضع غير مسبوق، وأن الوباء لم ينته".

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقاً جديداً لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.

وصرّح منوتشين في مقابلة مع "سي إن بي سي" الأميركية "لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد. أعتقد أننا تعلمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب في مزيد من الأضرار".فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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