تشمل عدة مناطق.. الحصيني يتوقع هطولات مطرية اليوم وليلة الغد

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نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والمدينة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين - بإذن الله - أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من عسير وجازان والطائف والشمالية وغرب الجوف وشمال تبوك.

وأضاف: متوقع نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والشمالية الغربية والمدينة والربع الخالي ونجران، إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة -بمشيئة الله- لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها؛ تمتد إلى منطقة نجران وأجزاءٍ من الساحل الغربي.حالة الطقس الأرصاد أمطار