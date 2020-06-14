كوريا الجنوبية: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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إجمالي الإصابات 12 ألفًا والوفيات 277

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن 30 إصابة من أصل 34 حالة رصدت في منطقة العاصمة سيئول؛ حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وقالت: إن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 12 ألفًا و85 إصابة بالفيروس، شفي منها 10 آلاف و718 شخصًا، وما يزال 1090 يخضعون للعلاج؛ فيما توفي 277 آخرون.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد