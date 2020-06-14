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الصين: تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا.. الأعلى منذ أبريل

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الصين: تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا.. الأعلى منذ أبريل الصين: تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا.. الأعلى منذ أبريل
المخاوف تتزايد من موجة ثانية للفيروس

الصين: تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا.. الأعلى منذ أبريل

سجلت الصين، الأحد، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من موجة ثانية للفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلية سُجّلت في العاصمة بكين.

وأمرت السلطات الصينية، السبت، بفرض عزل طارئ على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ؛ ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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