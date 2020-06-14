أخبار عاجلة

الكاتب الصحفي عادل حمودة يحلل أحداث أمريكا | #من_مصر -
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قوانين مجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية | #من_مصر -
إجراءات وزارة الصحة استعداد لامتحانات الثانوية العامة | #من_مصر -
مصر لا تنسى أبنائها.. الدولة تنجح بامتياز في ملف إعادة المصريين بالخارج | #من_مصر -
من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر -
الجيش الليبي يعتذر لمصر وشعبها عن احتجاز ميليشات عسكرية لعمال مصريين | #من_مصر -
رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر -
تقرير وزارة الهجرة المصرية | #من_مصر -
الرئيس السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب بعد إصابته في حادثة موتوسيكل | #من_مصر -
هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. ضبط مقيم حَوَّلَ سكنَه الخاص لصالون حلاقة بجازان

Print
فِرَق الأمانة تقوم برصد وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات

بالصور.. ضبط مقيم حَوَّلَ سكنَه الخاص لصالون حلاقة بجازان

ضبطت أمانة منطقة جازان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية اليوم، مقيمًا في مدينة جيزان قام بتحويل سكنه الخاص إلى صالون حلاقة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن فِرَق الرقابة بالأمانة والجهات ذات العلاقة، قامت بتنفيذ العملية ضمن عمليات المتابعة والمراقبة التي تقوم بها لجميع المنشآت في مدينة جازان، إضافة لبلديات المنطقة؛ مبينًا أن فِرَق الأمانة قامت برصد وضبط عدد من المخالفات على عدد من المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وبيّن أنه تم إغلاق سكن المقيم الذي قام بتحويله لصالون حلاقة لبني جلدته ومصادرة الأدوات وتحرير المخالفة النظامية بحقه.

وأكد أمين منطقة جازان مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها تنفيذ الجولات الرقابية بشكل يومي؛ للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي ؛ إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

بالصور.. ضبط مقيم حَوَّلَ سكنَه الخاص لصالون حلاقة بجازان

أمانة منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر

من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر

رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر

رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر

هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر

هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية