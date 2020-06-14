أخبار عاجلة

الكاتب الصحفي عادل حمودة يحلل أحداث أمريكا | #من_مصر -
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قوانين مجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية | #من_مصر -
إجراءات وزارة الصحة استعداد لامتحانات الثانوية العامة | #من_مصر -
مصر لا تنسى أبنائها.. الدولة تنجح بامتياز في ملف إعادة المصريين بالخارج | #من_مصر -
من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر -
الجيش الليبي يعتذر لمصر وشعبها عن احتجاز ميليشات عسكرية لعمال مصريين | #من_مصر -
رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر -
تقرير وزارة الهجرة المصرية | #من_مصر -
الرئيس السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب بعد إصابته في حادثة موتوسيكل | #من_مصر -
هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

Print
"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سحب ممطرة على الجوف والشمالية.. ورياح مثيرة للأتربة شرق المملكة ووسطها تمتد إلى نجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد ورياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها تمتد إلى منطقة نجران وأجزاءٍ من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده

"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

شبكة عيون الإخبارية