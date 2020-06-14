الأسبوع في 10 صور: جنازة مهيبة لـ"فلويد".. وسقوط رموز العبودية

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في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. فقد وُوري جثمان جورج فلويد، مفجِّر الغضب في أمريكا وبلدان أخرى، الثرى في جنازة مهيبة.. فيما تواصلت أعمال الشغب والاحتجاجات طوال الأسبوع الماضي، وشملت إسقاط تماثيل ورموز للعبودية والحِقَب الاستعمارية الغابرة.

ونترككم مع الصور.

1- موكب مهيب وعربة تجرها الخيول، تحمل نعش جورج فلويد، مفجِّر الغضب في أمريكا.

2- المشيعون يحملون نعش "فلويد" داخل الكنيسة قبل أن يُوارَى الثرى.

3- المتظاهرون الغاضبون في مدينة بريستول البريطانية يلقون بالتمثال البرونزي لتاجر الرقيق إدوارد كولستون في النهر.

4- تمثال مكتشف الأمريكتين كريستوفر كولومبوس مقطوع الرأس في حديقة بوسطن في الولايات المتحدة.

5- بروكسل - بلجيكا: تشويه تمثال الملك ليوبولد الثاني بسبب ماضيه الاستعماري المشين في الكونغو.

6- منظر جوي لطريق متعرج في منطقة جبلية في إحدى المقاطعات الصينية.

7- غزال يحاول الفرار من النيران المستعرة التي أحدثتها حرائق الغابات في كاليفورنيا.

8- الأسوأ منذ 30 عامًا: أسراب من الجراد تمتلئ بها سماء الهند.

9- الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضان كبير في مقاطعة يانغشو الصينية.

10- غوريلا تستعد لإجراء أشعة مقطعية لفحص نمو أنفها غير الطبيعي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.