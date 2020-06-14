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السقوط المروع .. نهاية صادمة لخنزير بري هارب من الشرطة

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من سطح مبنى من 8 طوابق

فيديو السقوط المروع .. نهاية صادمة لخنزير بري هارب من الشرطة

يكشف صادم عن لحظة سقوط مروعة لخنزير بري من سطح الطابق الثامن، ليلقى مصرعه مباشرة، وذلك أثناء هروبه من الشرطة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي في مجمع سكني بمدينة تشونغ تشينغ جنوبي غرب الصين، عندما أبلغ سكان المجمع السكني عن وجود خنزير بري ضخم يتجول في المكان، ويخشى السكان أن يهاجم أحدًا.

وعقب وصول الشرطة إلى المكان، هرب الخنزير داخل أحد المباني، وصعد إلى سطح المبنى المكون من 8 طوابق، ومع استمرار المطاردة، حاول الخنزير الضخم القفز من سطح المبنى إلى سطح مبنى مجاور في محاولة يائسة للهروب.

ويظهر الفيديو هذه اللحظة الصادمة، حين كان الخنزير يتحرك بين الأشجار على السطح، بينما يصرخ السكان وهم يتابعونه يهرب، وفي لحظة واحدة قفز الحيوان من مكانه، لكنه لم يستطع الوصول إلى سطح المبنى المجاور، ليسقط إلى أسفل مباشرة، ويلقى مصرعه في الحال.

ونسمع في الفيديو صوت أحد السكان، وهو يقول : "لقد سقط! .. هل مات؟"، وآخر يرد عليه: "نعم إنه على الأرض. لم ينج، لقد مات".

وينظر أحد ضباط الشرطة إلى أسفل، بينما يتجمع السكان في الخارج للتحقق من موت الحيوان بعد وقوع المشهد المرعب.

والخنزير البري، حيوان وحشي شرس عنيد، وهو حيوان ليلي يقضي نهاره مختبئًا في الأماكن الوعرة، وينشط في الليل حيث يتسلل إلى القرى ويفتك بالزراعات ويفسد الحقول، ويساعده خطمه القوي على حفر الأرض للوصول إلى النباتات وجذورها مع الاستعانة بأنيابه الحادة، يصل طول الخنزير البري إلى ما بين 1,10 و 1,80 مترًا، ووزنه ما بين 75 و300 كلغ، ويعيش نحو 20 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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