بعد عبث مقاول.. المحافظ ينهي معاناة أكثر من 50 أسرة بـ"حديد العارضة"

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تفاعلاً مع تقرير "سبق" .. والجهة المعنية تباشر إصلاح العطل

تفاعلاً مع التقرير الذي نشرته "سبق" قبل أسبوع تحت عنوان "مقاول يخرج منازل بـ"حديد العارضة" عن مشروع المياه الحكومي.. والفرع يردّ" أنهى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر معاناة أكثر من 50 أسرة تضررت، وذلك بإصلاح العطل الذي أحدثه المقاول.

وكان "ابن منيخر" قد وجّه في حينه بمحاسبة المتسبب ووجّه المياه والبلدية بسرعة العمل على حل المشكلة، ومعالجتها.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا بين الأهالي من خلاله أن المقاول المتسبب في المشكلة يتبع البلدية، وأنه كان يعمل في مشروع بالقرب من القرية قبل أن يقوم بكسر إحدى التمديدات؛ الأمر الذي أدى إلى قطع ضخ المياه عن بعض المنازل، وتضرر عدد كبير من الأُسر، وذلك قبل أكثر من شهرين.

وأضافوا: "ظللنا نطالب بإصلاح العطل لكن دون جدوى. لافتين إلى أنهم اضطروا إلى الاستعانة بالصهاريج التي أثقلت كاهلهم؛ إذ تبلغ قيمة الواحد منها 40 ريالاً كحد أدنى".

ومن جهة أخرى، أكد فرع المياه بالمحافظة أن مقاولاً تابعًا لجهة أخرى هو الذي تسبب في خروج منازل بـ"حديد العارضة" عن خدمة مشروع المياه الحكومي، وأن العمل جارٍ بينهما لتكليف مقاولهم بإصلاح الضرر.محافظة العارضة مشروع المياه الحكومي مقاول يخرج منازل بـ"حديد العارضة" عن مشروع المياه الحكومي.. والفرع يردّ