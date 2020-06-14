أخبار عاجلة

الكاتب الصحفي عادل حمودة يحلل أحداث أمريكا | #من_مصر -
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قوانين مجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية | #من_مصر -
إجراءات وزارة الصحة استعداد لامتحانات الثانوية العامة | #من_مصر -
مصر لا تنسى أبنائها.. الدولة تنجح بامتياز في ملف إعادة المصريين بالخارج | #من_مصر -
من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر -
الجيش الليبي يعتذر لمصر وشعبها عن احتجاز ميليشات عسكرية لعمال مصريين | #من_مصر -
رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر -
تقرير وزارة الهجرة المصرية | #من_مصر -
الرئيس السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب بعد إصابته في حادثة موتوسيكل | #من_مصر -
هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

Print
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم
رفعت الحجر بشكل تام عن 19 محافظة

الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم

أعلنت الجزائر مساء اليوم أنها قررت تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية بأن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا المنعقد في وقت سابق اليوم، خصص لتقييم الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا، وخرج بقرار تأجيل مناقشة احتمالية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.

وأغلقت الجزائر في 17 مارس الماضي جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وعلقت جميع الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، باستثناء رحلات طائرات شحن البضائع، كما أغلقت الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.

من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عن رفع الحجر كليًا عن 19 محافظة، فيها استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا, بالمقابل قررت تمديد فترة الحجر الجزئي في 29 محافظة أخرى، من بينها الجزائر العاصمة، ليصبح من الثامنة ليلاً إلى الخامسة صباحًا بعدما كان من الخامسة عصرًا إلى السابعة صباحًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر

من مصر يرصد مستجدات فيروس كورونا في روسيا.. وهل يتم تصنيع دواء الآن بالفعل؟ | #من_مصر

رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر

رئيس الوزراء يتفقد أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا بجامعة عين شمس | #من_مصر

هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر

هل من الممكن أن يتطور فيروس كورونا؟ | #من_مصر

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية