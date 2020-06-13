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مواطنة بجدة توثق بيع أطفال وافدين تحت أشعة الشمس الحارقة.. وآخرون يتسولون

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"الثمالي" طالبت بمعرفة من يقف وراءهم ويستغل براءتهم

مواطنة بجدة توثق بيع أطفال وافدين تحت أشعة الشمس الحارقة.. وآخرون يتسولون

وثقت إحدى المواطنات بجدة يوم أمس بيع الأطفال وتسول نساء من جنسية عربية بجوار محال بيع الأثاث بالأسواق الشعبية بشمال جدة، وبالقرب من المولات وعند بعض الإشارات الضوئية.

حيث وثقت يوم أمس الجمعة، هيفاء الثمالي بيع أطفال من جنسية عربية لبعض المستلزمات، وسط وجود لمتسولين من جنسية بشكل لافت وقت الظهيرة، يمارسون التسول بكل راحة ودون خوف على أنفسهم من لهيب الشمس الحارقة، وأيضًا في ظل جائحة وما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس.

وطالبت المواطنة الثمالي الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين والباعة الجائلين في عديد المواقع بشكل واضح، ومعرفة من يقف وراء هؤلاء الأطفال ويستغلون براءتهم في البيع والتسول، وذلك بتكثيف دور الجهات الرقابية للحد من هذه الظواهر السلبية التي لا يهم أصحابها إلا جمع المال دون أدنى مسؤولية أو سلامة للأطفال.

مواطنة بجدة توثق بيع أطفال وافدين تحت أشعة الشمس الحارقة.. وآخرون يتسولون

ظاهرة التسول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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