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بمشاركة نخبة من الشخصيات الرياضية.. الإمارات تبحث مستقبل كرة القدم دوليًا

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بمشاركة نخبة من الشخصيات الرياضية.. الإمارات تبحث مستقبل كرة القدم دوليًا بمشاركة نخبة من الشخصيات الرياضية.. الإمارات تبحث مستقبل كرة القدم دوليًا
بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)

بمشاركة نخبة من الشخصيات الرياضية.. الإمارات تبحث مستقبل كرة القدم دوليًا

يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، الأربعاء المقبل، بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية و(ISC) مؤتمرًا رياضيًا دوليًا عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد تحت شعار "كوفيد-19" وكرة القدم – كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل".

ويُشارك في المؤتمر الذي يُعد الأول من نوعه نُخبة من الشخصيات الرياضية يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى جانب عددٍ من الخبراء الكرويين العالميين الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة كورونا.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم "سعداء بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي نسعى من خلاله إلى مواصلة جهودنا لوضع الحلول والخطط المناسبة الخاصة بعودة النشاط الكروي محليًا وإقليميًا وقاريًا بشكل سليم بعد فترة من التوقف الاضطراري نتيجة جائحة كورونا".

وأضاف: "نرحب بجميع المشاركين معنا في هذا المؤتمر ونتطلع معًا للخروج بأفضل النتائج والحلول التي من شأنها أن تساعد الساحرة المستديرة على عجلة الدوران من جديد".الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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