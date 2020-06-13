قذف الصهريج في الهواء .. انفجار شاحنة غاز يقتل 12 صينيًا ويصيب 166

★ ★ ★ ★ ★

انحرفت عن الطريق السريع

قتل 12 شخصًا، وأصيب أكثر من 160 آخرين، اليوم (السبت)، في انفجار شاحنة محملة بالغاز المسال على طريق سريع في جنوب شرق الصين.

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية الشاحنة انحرفت عن الطريق السريع.

من جهة أخرى، بيّنت السلطات المحلية، في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن 178 مصابًا نقلوا إلى 6 مستشفيات، وتوفي 10 منهم متأثرين بجراحهم، فيما غادر اثنان المستشفى، ليبقى في المستشفيات حاليًا 166 شخصًا.

وأضافت أنها عثرت على جثتين في مكان الحادث، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا إلى 12.

وأشارت نتائج التحقيق الأولية إلى أن الصهريج المخصص لنقل الغاز المسال انفجر لدى انحراف الشاحنة عن الطريق السريع، ما أدى إلى قذف الصهريج في الهواء، وطار نحو 100 متر قبل أن يهوي على مبانٍ تابعة لمصنع محلي يقع قرب الطريق، ما تسبب في حدوث انفجار ثانٍ.