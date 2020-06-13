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مصادر "سبق" تكشف تفاصيل احتراق 5 مركبات بمكة.. الجاني في حالة سُكْر

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الفاعل عشريني وتم ضبطه من قِبل الجهات الأمنية في وقت وجيز

مصادر

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل مقاطع الفيديو المتداوَلَة التي ظهر فيها تعرُّض عدد من المركبات للحرق بمكة المكرمة.

وأشارت المصادر إلى أن بداية القصة تعود إلى مساء الخميس الماضي عند اشتعال النيران في مركبة بشكل مفاجئ، كانت متوقفة بحي الإسكان بمكة المكرمة؛ فقامت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد أن قام الدفاع المدني بإطفاء حريق المركبة الأولى ورد في الليلة ذاتها بلاغ عن اشتعال النيران في سيارة أخرى، عندها حضرت فرق الإطفاء ودوريات الأمن التي قامت بمسح الموقع بعد شكوى السكان، وتبيَّن تعرُّض نحو 5 مركبات للحرق بفعل فاعل.

وأكدت المصادر أنه في وقت وجيز تمكن رجال الأمن من ضبط الجاني، وهو شاب عشريني في حالة سُكر، اعترف بقيامه بهذا العمل بعد أن رصده عدد من السكان.

وتم تسليم ملف الحادثة والشخص المتهم إلى شرطة المنصور، التي بدورها فتحت ملف تحقيق حول الواقعة، وأحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.

مصادر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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