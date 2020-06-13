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مدير صحة الطائف يقف على مراحل تجهيز مركز القلب والأورام

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الأول من نوعه ضمن مشروعات تطويرية عدة

مدير صحة الطائف يقف على مراحل تجهيز مركز القلب والأورام

وقف مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، على مراحل التجهيز النهائية التي تشهدها وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى التخصصي للتحول إلى مركز قلب متخصص.

وكانت الصحة في الطائف قد افتتحت وحدة القسطرة القلبية في العام قبل الماضي، ليتم التوسع في دعم الوحدة بالتجهيزات الطبية والبشرية اللازمة للوصول لإطلاق مركز القلب الأول بالطائف وهو ما يجري العمل عليه.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الصحة في طور تشغيل مرحلة جديدة تختص بكهربائية القلب، وتشمل زراعة منظمات القلب والصواعق القلبية، والتجهيز لتشغيل المرحلة الثالثة وهي جراحة القلب المفتوح وهو ما تعكف الصحة في الطائف على اكتماله وبدء التشغيل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يُشار إلى أن مدير صحة الطائف وخلال جولته استعرض أيضًا عددًا من المشروعات التطويرية والتحسينية الأخرى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، بحضور مدير البرنامج الدكتور علي بن حسن الزهراني، ومنها تجهيز وتشغيل مركز الأورام ومراحل تطوير أقسام التنويم.

واستمع لشرح متكامل عن سير مراحل المشروعات ووجه بدعم العديد منها ومعالجة بعض المعوقات وتسريع أعمال التجهيز، والبدء في التشغيل التدريجي للوصول للتشغيل الكامل وإطلاقها رسميًا.

مدير صحة الطائف يقف على مراحل تجهيز مركز القلب والأورام

مدير صحة الطائف يقف على مراحل تجهيز مركز القلب والأورام

مدير صحة الطائف يقف على مراحل تجهيز مركز القلب والأورام

مدير صحة الطائف يقف على مراحل تجهيز مركز القلب والأورام

صحة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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