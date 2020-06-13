أخبار عاجلة

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة -
"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده -
البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية -
جمهور التالتة - عفروتو: الأهلي رفض احترافي في ليل الفرنسي ولم يمنحني فرصة إثبات ذاتي -
الوادي الجديد تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا -
ملعب ONTime - رسالة هامة من:عضو مجلس اتحاد الكرة إلي عضو سابق -
ملعب ONTime - أنيس بو جلبان : أبو تريكة أفضل لاعب شاهدته اثناء فترتي مع الأهي -
٥ أكواد استرشادية.. أبرز تصريحات وزير الرياضة حول عودة النشاط الرياضي -
شاهد الظهور الأول للسقا وأمير كرارة برعاية سينرجى (فيديو) -
نشرة أخبار اليوم السابع: السيسي يطمئن على شاب مصاب فى الشارع..والدورى يعود ٢٥ يوليو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

على غير ما أراد "".. أوكرانيا تبرئ ابن "بايدن" من تهمة الرشوة

Print
على غير ما أراد "ترامب".. أوكرانيا تبرئ ابن "بايدن" من تهمة الرشوة على غير ما أراد "".. أوكرانيا تبرئ ابن "بايدن" من تهمة الرشوة
اعتقال 3 أشخاص على صلة بالقضية

على غير ما أراد

أفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم السبت بأنه جرى عرض رشى عليهم بقيمة خمسة ملايين دولار لإنهاء تحقيق مرتبط بمؤسس شركة بوريسما للطاقة، لكن عضو مجلس الإدارة السابق هنتر بايدن، الذي يترشح والده لرئاسة الولايات المتحدة، لا صلة له بذلك.

من جهته، بيَّن رئيس المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد أرتيم سيتنيك أن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص، من بينهم مسؤول ضرائب حالي، وآخر سابق؛ بسبب عرض الرشوة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف المكتب بأن هذه هي أكبر رشوة نقدية يتم ضبطها في البلاد، وجرى إعلانها خلال إفادة صحفية.

من جانبه، بيَّن رئيس تحقيقات مكافحة الفساد في النيابة العامة نزار خلودنيتسكي في مؤتمر صحفي أن "بايدن" الابن و"بايدن" الأب لا علاقة لهما بهذه الإجراءات القضائية تحديدًا.

ودخلت الشركة الأوكرانية في دائرة الضوء العالمية العام الماضي في تحقيق متعلق بالمساءلة حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ضغط بشكل غير لائق على كييف لفتح قضية ضد منافسه في سباق الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويريد "ترامب" إجراء تحقيق مع المرشح الديمقراطي للانتخابات نائب الرئيس السابق جو بايدن، وابنه.الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحة ترامب محط شكوك في عيد ميلاده الـ 74

صحة ترامب محط شكوك في عيد ميلاده الـ 74

نتنياهو: سنشيد "مستوطنة ترامب" بالجولان

نتنياهو: سنشيد "مستوطنة ترامب" بالجولان

ظهور ترامب أمام الجمهور أثار جدلا حول حالته الصحية

ظهور ترامب أمام الجمهور أثار جدلا حول حالته الصحية

بعد واقعة المنصة.. ترامب يكشف حقيقة "وضعه الصحي" في عيد ميلاده الـ 74

بعد واقعة المنصة.. ترامب يكشف حقيقة "وضعه الصحي" في عيد ميلاده الـ 74

شبكة عيون الإخبارية