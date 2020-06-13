"أمير جازان" يعين "عدنان خواجي" شيخاً لقبيلة الخواجية بصبيا

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صدرت موافقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان على تعيين الشيخ عدنان بن ناصر خواجي شيخاً لقبيلة الخواجية بمحافظة صبيا.

وعبَّر الشيخ عدنان خواجي عن بالغ عن شكره وتقديره وعظيم امتنانه لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ولنائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، على ثقته الغالية بتكليفه شيخاً لقبيلة الخواجية.

كما قدم "خواجي" شكره لمحافظ محافظة صبيا منصور بن زيد الداود، ووكيل المحافظة، سائلاً المولى القدير أن يعينه على تقديم كل ما من شأنه خدمة الدين والوطن.