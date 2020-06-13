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مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:45 صباحاً
"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:43 صباحاً
البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:43 صباحاً
جمهور التالتة - عفروتو: الأهلي رفض احترافي في ليل الفرنسي ولم يمنحني فرصة إثبات ذاتي
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:42 صباحاً
الوادي الجديد تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:40 صباحاً
ملعب ONTime - رسالة هامة من:عضو مجلس اتحاد الكرة إلي عضو سابق
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:40 صباحاً
ملعب ONTime - أنيس بو جلبان : أبو تريكة أفضل لاعب شاهدته اثناء فترتي مع الأهي
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:40 صباحاً
٥ أكواد استرشادية.. أبرز تصريحات وزير الرياضة حول عودة النشاط الرياضي
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:37 صباحاً
شاهد الظهور الأول للسقا وأمير كرارة برعاية سينرجى (فيديو)
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:32 صباحاً
نشرة أخبار اليوم السابع: السيسي يطمئن على شاب مصاب فى الشارع..والدورى يعود ٢٥ يوليو المقبل
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الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:32 صباحاً
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التعليم العالي : مصر تتقدم 4 مراكز لتحتل المرتبة 32 من بين 231 دولة في تصنيف scimago الأسباني
DMC
DMC
السبت 13 يونيو 2020 07:00 مساءً
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