400 مليون جرعة.. 4 دول أوروبية تتعاقد على شراء لقاح أكسفورد ضد "كورونا"

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الدفعة الأولى ستكون متاحة بحلول نهاية 2020

ذكر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم (السبت)، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت عقدًا مع شركة أسترا زينيكا للحصول على لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سبيرانتسا" في منشور على "فيسبوك"، أن العقد ينص على الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام.

وتلقت المفوضية الأوروبية أمس تفويضًا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا.