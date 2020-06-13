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تونس ترفع حجر "كورونا" عن القادمين إليها وتبدله بالفحص

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تونس ترفع حجر "كورونا" عن القادمين إليها وتبدله بالفحص تونس ترفع حجر "كورونا" عن القادمين إليها وتبدله بالفحص
أتاحت للسياح زيارة المعالم مع الالتزام بالقواعد

تونس ترفع حجر

أعلنت تونس التي ستفتح حدودها في 27 يونيو، أنها لن تفرض بعد الآن الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها، لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من المستجدّ.

وذكرت رئاسة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه ابتداءً من الخميس المقبل سينبغي على التونسيين العائدين من الخارج تقديم شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي "PCR" كوفيد-19 على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية، بالإضافة إلى الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً.

وأضافت أن السياح القادمين ضمن مجموعات مع منظمي الرحلات السياحية، سيُنقلون إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية، وذلك في مجموعات مؤطرة.

وبيّنت رئاسة الحكومة أنه يرخّص للمجموعات المؤطرة للسياح بزيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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