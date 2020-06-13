"متى تخرجونني؟".. شاهد امرأة محشورة في سيارة مدمَّرة وفوقها رافعة عملاقة

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في مدينة ووهان بالصين

كشف فيديو مرعب عن امرأة محشورة في سيارة محطمة عقب سقوط رافعة بناء عملاقة على طريق مزدحم بالصين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح يوم الثلاثاء الماضي في موقع بناء مجمع تجاري بمدينة ووهان بالصين. وكانت الرافعة العملاقة ترفع هيكلاً ضخمًا من الصلب المسلح الثقيل لوضعه في مكانه بالبناء. وأسفر الحادث عن إصابة شخصَين كانا في سيارتين، سقط عليهما الهيكل الصلب.

ويُظهر الفيديو الهيكل الخرساني جاثمًا فوق سيارة رمادية محطمة تمامًا، وفي داخلها امرأة محشورة في انتظار فريق إنقاذ لإخراجها من مكانها، دون أن يطبق الهيكل الثقيل عليها تمامًا فيقتلها.

وحسب الصحيفة، ظلت المرأة المرعوبة تتساءل: "متى تخرجونني من هنا؟"، حتى قام فريق إنقاذ بإخراجها عقب رفع الهيكل عن السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات المدينة أن مبنى صغيرًا على الجانب الآخر من الطريق أُصيب بأضرار بالغة، بينما تم نقل جريحَين إلى المستشفى وهما يرقدان في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في سقوط الرافعة والهيكل الصلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.