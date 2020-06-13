أخبار عاجلة

فريال هانم تتذكر ابنها فؤاد وتندم بعد فراقه #سرايا_عابدين -
صافيناز مش في أوضتها ...تفتكروا سمعت كلام جلنار؟ #سرايا_عابدين -
زير العظـام..!! -
فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم -
مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال -
ملعب ONTime - صلاح ونجوم الكرة يحلقون في سماء مصر -
ملعب ONTime - سيف زاهر يهنيء "محمد صلاح بعيد ميلاده -
ملعب ONTime - محمد مصيلحي : "شابوه" الحكومة المصرية على التمسك بإعادة الحياة عامة والرياضية -
ملعب ONTime - لقاء هام مع عمرو الجنايني وهشام حطب .. قرار عودة النشاط الرياضي قرار دولة -
جمهور التالتة - عمرو الجنايني: قرار عودة النشاط قرار دولة وليس من اختصاص اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"متى تخرجونني؟".. شاهد امرأة محشورة في سيارة مدمَّرة وفوقها رافعة عملاقة

Print
في مدينة ووهان بالصين

كشف مرعب عن امرأة محشورة في سيارة محطمة عقب سقوط رافعة بناء عملاقة على طريق مزدحم بالصين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح يوم الثلاثاء الماضي في موقع بناء مجمع تجاري بمدينة ووهان بالصين. وكانت الرافعة العملاقة ترفع هيكلاً ضخمًا من الصلب المسلح الثقيل لوضعه في مكانه بالبناء. وأسفر الحادث عن إصابة شخصَين كانا في سيارتين، سقط عليهما الهيكل الصلب.

ويُظهر الفيديو الهيكل الخرساني جاثمًا فوق سيارة رمادية محطمة تمامًا، وفي داخلها امرأة محشورة في انتظار فريق إنقاذ لإخراجها من مكانها، دون أن يطبق الهيكل الثقيل عليها تمامًا فيقتلها.

وحسب الصحيفة، ظلت المرأة المرعوبة تتساءل: "متى تخرجونني من هنا؟"، حتى قام فريق إنقاذ بإخراجها عقب رفع الهيكل عن السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات المدينة أن مبنى صغيرًا على الجانب الآخر من الطريق أُصيب بأضرار بالغة، بينما تم نقل جريحَين إلى المستشفى وهما يرقدان في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في سقوط الرافعة والهيكل الصلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لـ"مطاردة مثيرة" في المغرب و تحقيق قضائي

فيديو لـ"مطاردة مثيرة" في المغرب و تحقيق قضائي

مش هيعدي على خير .. مصر ترد على فيديو تعذيب مصريين في ليبيا

مش هيعدي على خير .. مصر ترد على فيديو تعذيب مصريين في ليبيا

فيديو حصرى..الرئيس السيسى يتوقف لإنقاذ مصاب فى حادث على الطريق

فيديو حصرى..الرئيس السيسى يتوقف لإنقاذ مصاب فى حادث على الطريق

فيديو.. اصطدام طائرتين في مطار روسي

فيديو.. اصطدام طائرتين في مطار روسي

شبكة عيون الإخبارية