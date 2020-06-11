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تصنيف QS يضع "محمد بن فهد" ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية

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تصنيف QS يضع "محمد بن فهد" ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية تصنيف QS يضع "محمد بن فهد" ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية
حققت إنجازًا أكاديميًا واحتلت المرتبة السابعة من بين 10 جامعات سعودية

تصنيف QS يضع

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازًا أكاديميًا عالميًا جديدًا وذلك بدخولها لقائمة أفضل 1000 جامعة عالمية وفق تصنيف ( كيو اس QS) العالمي للجامعات للعام 2020-2021 والذي أعلن عنه يوم الأربعاء الموافق 10 / 6 /2020 ويعد دخول الجامعة كجامعة أهلية في هذا التصنيف إلى جانب قائمة تضم أفضل جامعات العالم إنجازًا أكاديميًا نوعيًا.

وفي التفاصيل، جاءت الجامعة وفق الترتيب العالمي في المراكز من 751-800 من أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم ، فيما احتلت على صعيد المملكة المرتبة السابعة من بين عشر جامعات سعودية دخلت في التصنيف العالمي، الأمر الذي يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الجامعة من خلال سعيها الدؤوب لمواكبة وتطبيق أهم المعايير العالمية في العملية الأكاديمية.

ويعد هذا الإنجاز حافزًا أكبر للجامعة لمواصلة نهجها بالاستمرار بتقديم برامجها بأفضل السبل والوسائل والاهتمام بالبحث العلمي والارتقاء به لتحقيق مراكز أفضل في السنوات القادمة على سلم الترتيب العالمي للجامعات. ويأتي ذلك نتيجة للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم الجامعي والأهلي على وجه الخصوص من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري منسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وتميزها بوصولها لتحقيق إنجاز عالمي جديد، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي ركزت على البحث العلمي والاعتمادات الاكاديمية والتصنيفات العالمية.

ورفع الدكتور الأنصاري التهنئة والشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على دعمه ومتابعته لخطط الجامعة الإستراتيجية وحرصه على تحقيق أهدافها.جامعة الأمير محمد بن فهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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