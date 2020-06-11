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خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 27 حالة وفاة جديدة كورونا

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خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 27 حالة وفاة جديدة كورونا خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 27 حالة وفاة جديدة كورونا
ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 29346 شخصاً

خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 27 حالة وفاة جديدة كورونا

سجلت فرنسا 27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29346 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأفاد تقرير صدر اليوم عن المديرية العامة للصحة بأن مجموع الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية بلغ 10384 حالة وفاة بحسب آخر تحديث.

وأوضحت المديرية في تقريرها استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بـ30 مريضاً عن يوم أمس ليصبح المجموع 903 حالات حرجة. الجديد فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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