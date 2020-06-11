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فريق طبي ينجح في استئصال كلية بالمنظار لمريض أربعيني بالطائف

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فريق طبي ينجح في استئصال كلية بالمنظار لمريض أربعيني بالطائف فريق طبي ينجح في استئصال كلية بالمنظار لمريض أربعيني بالطائف
اكتشفوا ورمًا سرطانيًا بها ولم يكن يشكو من أي أعراض

فريق طبي ينجح في استئصال كلية بالمنظار لمريض أربعيني بالطائف

استأصل الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إحدى الكليتين لمريض بالعقد الرابع من عمره عن طريق المنظار.

وفي التفاصيل، كان المريض راجع المجمع بسبب التهاب في المعدة وعند إجراء التشخيص له تبين وجود ورم سرطاني في الكلية اليسرى، حيث لم يكن المريض يشكو من أي أعراض كلوية، وكذلك أجرى الفريق الطبي أشعة مقطعية مع الصبغة للتأكد من وجود ورم في الكلية.

وقام الفريق الطبي على الفور بتجهيز المريض لإجراء عملية استئصال للكلية اليسرى باستخدام المنظار، حيث تمت العملية في وقت قياسي ولله الحمد وتم خروج المريض وهو في تمام الصحة والعافية خلال أيام من المجمع.مجمع الملك فيصل الطبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية