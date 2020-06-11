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رائحة كريهة تكشف عن جثة شخص داخل غرفة حارس مبنى سكني بـ"عدل مكة"

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رائحة كريهة تكشف عن جثة شخص داخل غرفة حارس مبنى سكني بـ"عدل مكة" رائحة كريهة تكشف عن جثة شخص داخل غرفة حارس مبنى سكني بـ"عدل مكة"
التحقيقات لا زالت مستمرة للتأكد من هوية الجثة وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة

رائحة كريهة تكشف عن جثة شخص داخل غرفة حارس مبنى سكني بـ

فتحت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة المعابدة، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة شخص مجهول داخل غرفة حارس في أحد المباني السكنية بحي العدل.

وتفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغاً أفاد بوجود رائحة كريهة تصدر من غرفة حارس تابعة لأحد المباني السكنية بحي العدل، وعند انتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، اتضح وجود جثة شخص مجهول الهوية وبعد الكشف المبدئي من قبل الهلال الأحمر اتضح بأن الوفاة مضى عليها أيام، فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة.

ولا زالت التحقيقات جارية للتأكد من هوية الجثة والأسباب الحقيقية للوفاة.شرطة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية