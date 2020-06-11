أخبار عاجلة

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
"هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي" -
"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة" -
الأردن تسجِّل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية -
شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رسال" تطلق منصة ( Glee ) لبناء برامج الإهداء والجوائز للشركات

Print
"رسال" تطلق منصة ( Glee ) لبناء برامج الإهداء والجوائز للشركات "رسال" تطلق منصة ( Glee ) لبناء برامج الإهداء والجوائز للشركات
تتيح إمكانية الوصول لـ120 علامة تجارية و1000 هدية ومكافأة

أعلنت شركة "رسال"، المنصة الرقمية المتخصصة في حلول وتجارب الإهداء، عن إطلاق منتجها الجديد (Glee) وهو منصة رقمية مخصصة لقطاع الشركات والمنظمات بكافة أحجامها لمساعدتها في بناء برامج الإهداء والولاء والترويج والجوائز بشكل بسيط ومبتكر ومساعدتها في إهداء عملائها, موظفيها وشركائها بأسهل طريقة ممكنة.

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة رسال "حاتم الكاملي": أن هذه الخطوة هي امتداد للخطوات السابقة لبناء منظومة متكاملة لحلول الإهداء ابتداء من متجر رسال للأفراد والذي يتوسع بشكل كبير, مروراً بخدمة حساب الشركات والذي يمكن الشركات من إدارة طلبات الهدايا بشكل مبسط, وصولاً إلى منتج Glee والذي يتيح للشركات بناء وإعادة تصميم برامح المكافآت والهدايا وربطه بأنظمة الموارد البشرية وبرامج العملاء عبر الواجهات البرمجية API، كما يتيح إمكانية الوصول لأكثر من 120 علامة تجارية و1000 هدية ومكافأة , بالإضافة لإرسال عدد كبير من الهدايا في ثواني وإتاحة تتبع المكافآت والهدايا وقياس تفاعل المستقبلين لهذه الهدايا وعدد من المزايا والخدمات الأخرى".

يذكر أن شركة رسال تأسست في نهاية 2016, وهي منصة رقمية مختصة في الإهداء انطلقت من جدة وتمكنت من توسيع خدماتها لأكثر من 40 مدينة سعودية بالإضافة لمصر والأردن, كما تقدم عدداً متنوعاً من الهدايا للأفراد عبر منصتها الرقمية وتوفر حلولاً تقنية متقدمة للإهداء والمكافآت لقطاع الشركات والمنشآت الحكومية بالإضافة لشراكاتها مع أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية كمجموعة لاند مارك, شركة جرير, مجموعة أبيرال والنهدي والعثيم ودومينوز بيتزا, ومنصة نون وكريم ومرسول وستارز بلاي وجيوردانو وبودي شوب وغيرها من الشراكات المميزة.شركة رسال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل

"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل

العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال

العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال

موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا

موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا

شبكة عيون الإخبارية