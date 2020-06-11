"الصحة ": 53% من الحالات الجديدة لكورونا تعرض لها مواطنون و47٪ لغير سعوديين

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إصابات اليوم: 31٪ من الحالات للإناث و69٪ ذكور.. 38 حالة وفاة إضافية

أعلنت الصحة اليوم الخميس عن تسجيل (3733) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (116021) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (35145) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1738) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2065) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (80019) حالة.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (3733) حالة، 53٪من الحالات تعود لسعوديين و47٪ لغير سعوديين، و31٪ من الحالات للإناث، و69٪ ذكور.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1431) حالة، وجدة (294) حالة، ومكة المكرمة (293) حالة، والدمام (214) حالة، والهفوف (206) حالة، والخبر (100) حالة، وبريدة (78) حالة، والطائف (77) حالة، والمدينة المنورة (74) حالة، والمبرز (52) حالة، والقطيف (52) حالة، والظهران (50) حالة، وحفر الباطن (47) حالة، وتبوك (45) حالة، والدرعية (40) حالة، والخرج (34) حالة، وخميس مشيط (32) حالة، ووادي الدواسر (31) حالة، وأبها (28) حالة، والجبيل (28) حالة، والمزاحمية (28)، وحوطة بني تميم (22) حالة، والعيون (20) حالة، وبيشة (20) حالة، وحائل (20) حالة، وجازان (20) حالة، ونجران (19) حالة، ورفائع الجمش (19) حالة، ورأس تنورة (17) حالة، وعفيف (16) حالة، وعنيزة (15) حالة، وأحد رفيدة (13) حالة، والرس (12) حالة، والخفجي (11) حالة، والنعيرية (11) حالة، ونفي (11) حالة، وينبع (10) حالات، وصبيا (10) حالات، والسليل (10) حالات، ومحايل عسير (8) حالات، والبشائر (7) حالات، والقوز (6) حالات، وشرورة (6) حالات، وغرغر (6) حالات، والدوادمي (6) حالات، والمجمعة (6) حالات، والزلفي (6) حالات، ورماح (6) حالات، والبدائع (5) حالات، ورياض الخبراء (5) حالات، وقرية العليا (5) حالات، وسلوى (5) حالات، وساجر (5) حالات، والسحن (4) حالات، وسبت العلاية (4) حالات، وتبالة (4) حالات، والدرب (4) حالات، والليث (4) حالات، والقويعية (4) حالات، والرين (4) حالات، والأسياح (4) حالات، وشقراء (4) حالات، ووادي الفرع (3) حالات، وعيون الجواء (3) حالات، والقنفذة (3) حالات، وظلم (3) حالات، والحرجة (3) حالات، والنماص (3) حالات، وضرماء (3) حالات، ورويضة العرض (3) حالات، والباحة حالتان، والبكيرية حالتان، والمذنب حالتان، والخرمة حالتان والمويه حالتان، تثليث حالتان، وبقيق حالتان، وعريعرة حالتان، وضمد حالتان، وخليص حالتان، ويدمة حالتان، والدلم حالتان، وحريملاء حالتان، ومرات حالتان، وحالة واحدة في كل من المخواة، والقرى، وطبرجل، والحناكية، ومهد الذهب، والنبهانية، وضرية، ومنفذ الحديثة، والقريات،والمظيلف، ونمرة، وثريبان، والقريع، وميسان، والمضة، والمجاردة، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة، وادي بن هشبل، والبطحاء، وصفوى، والشملي، والعيدابي، والحرث، وصامطة، وأحد المسارحة، ورابغ، وبدر الجنوب، العويقلة، ورفحاء، وليلى، والحريق، وثادق، ووثيلان.

كما بلغ عدد الوفيات (857) حالة، بإضافة (38) حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7400013) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3478385) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (417133) ألف حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة