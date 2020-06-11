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الأسد يعفي رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه ويكلف حسين عرنوس

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وكلّف الرئيس الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية، وتستمر بأعمالها لحين انتخاب مجلس وزراء جديد بحسب وكالة أنباء "سانا".

ونشرت رئاسة الجمهورية السورية على حسابها في "فيسبوك" أن "الرئيس الأسد أصدر مرسوما أعفى به خميس من مهامه برئاسة الحكومة السورية وعين عرنوس بدلا منه".

وفي مرسوم آخر "أعلن الرئيس الأسد تكليف عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه على ان تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد".

 وفي 7 أيار/مايو الماضي أعلن الرئيس الأسد تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 19 تموز/يوليو بسبب تفشي وباء كورونا بالبلاد.

يذكر أن خميس شغل منصب رئيس وزراء سوريا منذ 3 تموز/يوليو 2016.

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية.

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