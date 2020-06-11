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القيادة تهنئ رئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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