أخبار عاجلة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا

Print
وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا
استقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 والوفيات 58

وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.

ووفق "رويترز"، هذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع لم يجرِ فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس؛ فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.

وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة: إن هناك 2987 مريضًا تعافوا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية