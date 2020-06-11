سنغافورة تبدأ تجاربها السريرية على علاج محتمل لـ"كوفيد-19"

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قالت: ستكون على 23 من الأفراد الأصحاء وستجرى لمدة 6 أسابيع

أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، أنها تعتزم البدء الأسبوع المقبل بعلاجات سريرية على البشر لعلاج محتمل لوباء "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز"، التي نقلت الخبر، أن "تجارب المرحلة الأولى ستكون على 23 من الأفراد الأصحاء، وستُجرى لمدة 6 أسابيع، من قِبَل وحدة الطب الاستقصائي بمجموعة (سينغ هيلث) الطبية".

وأشارت إلى أنه "سيتم اختبار جسم مضاد أحادي المنشأ أو بروتين الجهاز المناعي (تي واي027) الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها سنغافورة".

ووفق "روسيا اليوم"، أضافت في تقرير نشرته الشركة، أن "الجسم المضاد يستهدف الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19)"، كما سيتم اختبار الجسم المضاد في العلاج لإبطاء انتشار المرض وتسريع الشفاء؛ مما يتيح الحماية المؤقتة من العدوى".

وشددت الشركة على أنها في حال النجاح، ستسعى إلى الحصول على الموافقات اللازمة لاستخدامه على شريحة أكبر من المرضى المتطوعين.فيروس كورونا الجديد