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"المجلس الصحي": على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب "التصريح الطبي الطارئ"

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"المجلس الصحي": على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب "التصريح الطبي الطارئ" "المجلس الصحي": على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب "التصريح الطبي الطارئ"

أكد المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات، أنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب التصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا ‏فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية، موضحًا أن المسؤولية تقع على المنشأة.

وكان تطبيق "توكلنا"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، قد أطلق مؤخرًا خدمة "تصريح طبي طارئ"، تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

وأوضح التطبيق أن التصريح يسمح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

ويتيح التطبيق الاستفادة من بعض التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، وتصريح تموين داخل الحي يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي، وتصريح تموين طارئ يمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي لأربع ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية، وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية